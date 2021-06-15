Орнитологи забили тревогу: в Казани осталось крайне мало воробьев

Орнитологи в Казани бьют тревогу, в городе почти не осталось воробьев. Об этом рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов.

По словам ученого, сейчас в Татарстане вместо городского воробья заселился полевой. Это может быть связано с популяционными волнами, так как никаких видимых причин такого для сокращения количества воробьев нет: корма достаточно, врагов не больше, чем раньше, пишут «Казанские ведомости».

Сейчас в Казани насчитывается примерно тысячи особей городских воробьев, что крайне мало. Однако орнитологи считают, что природа сама восстановит равновесие.



Ранее профессор КФУ рассказал, стало ли в Казани меньше голубей.

Ольга Плешкова