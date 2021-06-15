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В Казани за вчерашний день задержали 19 пьяных водителей

06:52, 15.06.2021
В Казани за вчерашний день задержали 19 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru

За вчерашний день в Казани задержали 19 пьяных водителей и четыре водителя без прав. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Казани.

В отдел полиции доставили водителя, у которого нашли наркотики, двоих водителей за повторное пьяное вождение, двоих воителей с поддельными правами.

Фото: realnoevremya.ru

Инспекторами ГИБДД пресечено 7 правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и 12 правонарушений в отношении велосипедистов.

Произошло две аварии с пострадавшими: падение пассажира в автобусе и 53 с материальным ущербом.

Вчера «Реальное время» сообщало об аварии на Профсоюзной с тремя пострадавшими.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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