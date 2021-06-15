В Казани за вчерашний день задержали 19 пьяных водителей
За вчерашний день в Казани задержали 19 пьяных водителей и четыре водителя без прав. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Казани.
В отдел полиции доставили водителя, у которого нашли наркотики, двоих водителей за повторное пьяное вождение, двоих воителей с поддельными правами.
Инспекторами ГИБДД пресечено 7 правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и 12 правонарушений в отношении велосипедистов.
Произошло две аварии с пострадавшими: падение пассажира в автобусе и 53 с материальным ущербом.
Вчера «Реальное время» сообщало об аварии на Профсоюзной с тремя пострадавшими.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым