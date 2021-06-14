Мэр Анапы предложил блогеру Илье Варламову должность заместителя по развитию городской среды

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Мэр Анапы Василий Швец предложил известному российскому видеоблогеру Илье Варламову стать его заместителем по развитию городской среды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города-курорта.



Варламов посетил Анапу по приглашению мэра в понедельник, где ему предложили в качестве исключения «перейти от слов к делу» и попробовать реализовать «лучшие практики по улучшению качества жизни».

По словам мэра, многие предложения Варламова оказались не новыми, большинство вопросов находится на стадии решения, поскольку о проблемах мэрия узнает от жителей и гостей через специально созданный муниципальный центр управления. Но некоторые кейсы, учитывая богатый опыт Варламова, вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны».

В апреле Варламов предложил сделать из Челнов «памятник градостроительным ошибкам». По его словам, города, застроенные панельными домами, «нужно сохранить как музей, как памятник советским градостроительным ошибкам», чтобы архитекторы больше их не допускали.

Маргарита Головатенко