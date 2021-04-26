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Блогер Илья Варламов предложил сделать Челны музеем советских градостроительных ошибок

10:17, 26.04.2021 4
Блогер Илья Варламов предложил сделать Челны музеем советских градостроительных ошибок
Фото: nabchelny.ru

Известный российский блогер Илья Варламов предложил сделать из Челнов «памятник градостроительным ошибкам», об этом он рассказал на встрече Bell.Club Live.

По его словам, города, застроенные панельными домами, «нужно сохранить как музей, как памятник советским градостроительным ошибкам», чтобы архитекторы больше их не допускали:

— Набережные Челны можно накрыть красивым куполом и сказать: «Вот смотрите, есть такой замечательный город, там живут люди, там очень здорово. Но больше мы так строить не будем».

Блогер высказался и о том, как сделать любой город комфортным: достаточно сделать его удобным для бабушки. Урбанист считает, что если город будет удобным для пожилого человека, то будет удобным для всех остальных.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Ранее Варламов писал пост после случая драки слонов во время представления в казанском цирке. Он отметил, что неважна причина драки, и назвал цирк средневековьем.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураТехнологииМедиа Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Не настала ли пора привлечь патриота Израиля Илью Варламова к уголовной ответственности за его антироссийскую деятельность?
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  • Анонимно 26 апр
    Молодец, рассуждает правильно, но еще и делать надо что-то. Илья, можете предложить проекты, или найти архитекторов, которые воплотили ли бы идеи целеобразных проектов
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  • Анонимно 26 апр
    Вижу знаток и спец градостроительства периода советской эпохи. Если не секрет блогер какое учебное заведение закончил? )))
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  • Анонимно 06:45
    Лучше быть лысым, не так заметно...
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