Блогер Илья Варламов предложил сделать Челны музеем советских градостроительных ошибок

Известный российский блогер Илья Варламов предложил сделать из Челнов «памятник градостроительным ошибкам», об этом он рассказал на встрече Bell.Club Live.

По его словам, города, застроенные панельными домами, «нужно сохранить как музей, как памятник советским градостроительным ошибкам», чтобы архитекторы больше их не допускали:

— Набережные Челны можно накрыть красивым куполом и сказать: «Вот смотрите, есть такой замечательный город, там живут люди, там очень здорово. Но больше мы так строить не будем».

Блогер высказался и о том, как сделать любой город комфортным: достаточно сделать его удобным для бабушки. Урбанист считает, что если город будет удобным для пожилого человека, то будет удобным для всех остальных.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Ранее Варламов писал пост после случая драки слонов во время представления в казанском цирке. Он отметил, что неважна причина драки, и назвал цирк средневековьем.

Маргарита Головатенко