В Татарстане по нацпроектам построят два центра культурного развития

Уже в этом году в Татарстане по национальным проектам построят два центра культурного развития в Елабуге и Зеленодольске, а еще откроют три дома культуры в Мензелинском и Кукморском районах республики.



В 2021 году построят две школы в ЖК «Арт Сити» и ЖК «Салават купере» на 2,7 тысячи учащихся. Запланировано построить 16 детских садов на 3,1 тысячи мест в Казани, Челнах, Альметьевске, а еще в Пестречинском, Лаишевском и Высокогорском районах республики. В Казани введут в эксплуатацию Центр детской онкологии и гематологии, а в Кукморе в планах постройка универсального спортзала.

Всего в этом году в Татарстане реализуются 45 региональных проектов на 30,9 млрд рублей. 22,8 млрд из них выделены из федерального бюджета, 8,1 — из бюджета республики, сообщает Минэкономики РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В деревне Куюки и в селе Богородском Пестречинского района РТ продолжается строительство детских садов. Закончить работу обещают в августе.

Маргарита Головатенко