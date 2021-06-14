В Казани на две ночи закроют для проезда Оренбургский тракт

В Казани для движения транспорта временно закроют Оренбургский тракт в связи с капремонтом дороги. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Сегодня, 14 июня, с 21.00 до 6.00 15 июня для движения полностью закроют Оренбургский тракт на участке от Оренбургского проезда до ул. Парина (кольцо). Автомобилисты могут объехать по дороге: Оренбургский проезд — Танковое кольцо — ул. 2-я Туринская — ул. Камая — ул. Мавлютова — пр. Победы.

Фото: kzn.ru

Завтра, 15 июня, с 21.00 до 6.00 16 июня закроют участок от ул. Парина (кольцо) до Оренбургского проезда (автовокзал «Южный»). Объехать можно по следующей дороге: ул. Парина (кольцо) — ул. Парина — ул. Мавлютова — пр. Победы — Оренбургский проезд — Оренбургский тракт.

На несколько месяцев в Казани закроют движение по Оренбургскому тракту возле здания №174.

