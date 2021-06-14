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Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала, что вакцинированные от коронавируса легче переносят COVID-19

10:59, 14.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала, что вакцинированные от коронавируса легче переносят COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вероятность заразиться COVID-19 после вакцинации небольшая. Болезнь у пациента, сделавшего прививку от коронавируса, протекает легче и без тяжелых осложнений, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При проявлении симптомов ОРВИ необходимо обязательно сдавать ПЦР-тест и лечиться, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Роспотребнадзоре рассказали, что привитый от COVID-19 может заразиться коронавирусом, но не от препарата. Вакцина не может дать положительный результат теста на COVID-19, поскольку система выявляет наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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