Большинство россиян положительно относятся к массовой вакцинации — ВЦИОМ

ВЦИОМ выяснил, что большинство жителей России положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% заявили, что привились бы российской вакциной.

Согласно исследованию, 60% участников опроса одобрили массовую вакцинацию. Отрицательно относятся к вакцинации 22% опрошенных, 15% — безразлично. Еще 3% респондентов затруднились дать ответ.

Больше половины граждан уверяют, что сделали бы прививку российской вакциной. Среди опрошенных 17% заявили, что уже вакцинировались. 42% респондентов выразили недоверие к российской вакцине, из них 26% — точно, а 165 человек ответили, что, «скорее всего», не стали бы прививаться российской вакциной, пишет «РИА Новости».

На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил добавить в законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок поправку о том, что эта процедура — добровольная.



Ольга Плешкова