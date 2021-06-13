Соцсети: в Татарстане выпал град
В некоторых районах Татарстана сегодня выпал град. Об этом сообщается в соцсетях.
По данным пользователей, град прошел в селе Лесные Моркваши в Верхнеуслонском районе РТ.
Также град прошел в Арске. Видео «Реальному времени» прислали читатели.
Синоптики ранее предупреждали о дождях, грозах с кратковременными усилениями ветра ночью 15—18 м/с, днем 17—22 м/с и граде в воскресенье. Днем температура воздуха составляет от +22 до +27 градусов.Общество Татарстан
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