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Соцсети: в Татарстане выпал град

14:59, 13.06.2021
Соцсети: в Татарстане выпал град
Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_

В некоторых районах Татарстана сегодня выпал град. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным пользователей, град прошел в селе Лесные Моркваши в Верхнеуслонском районе РТ.

Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_

Также град прошел в Арске. Видео «Реальному времени» прислали читатели.

Синоптики ранее предупреждали о дождях, грозах с кратковременными усилениями ветра ночью 15—18 м/с, днем 17—22 м/с и граде в воскресенье. Днем температура воздуха составляет от +22 до +27 градусов.

Общество Татарстан
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