Синоптики предупредили татарстанцев о грозе, порывистом ветре и граде
Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий вечером 12 июня, ночью и днем 13 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
По прогнозу синоптиков, вечером 12 июня, ночью и днем 13 июня на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра ночью 15-18 м/с, днем 17-22 м/с, локально град. Ночью и утром местами ожидается туман.
Как сообщали ранее в Гидрометцентре РТ, потепление ожидается в начале следующей недели. Днем прогнозируется жара до +29 градусов. Местами будут идти дожди.Общество Татарстан
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