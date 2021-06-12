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Синоптики предупредили татарстанцев о грозе, порывистом ветре и граде

14:10, 12.06.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о грозе, порывистом ветре и граде
Фото: kzn.ru

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий вечером 12 июня, ночью и днем 13 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозу синоптиков, вечером 12 июня, ночью и днем 13 июня на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра ночью 15-18 м/с, днем 17-22 м/с, локально град. Ночью и утром местами ожидается туман.

Фото: kzn.ru

Как сообщали ранее в Гидрометцентре РТ, потепление ожидается в начале следующей недели. Днем прогнозируется жара до +29 градусов. Местами будут идти дожди.

Общество Татарстан
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