В Набережных Челнах на пожаре в жилом доме спасли восемь человек
В Набережных Челнах при пожаре в квартире пятиэтажки спасли восемь человек, в том числе троих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел сегодня днем. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара 15 кв. метров.
Прибывшие на место происшествия пожарные при помощи маски спасаемого с верхних этажей спасли 8 человек, из них троих детей. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Ночью в Казани произошел пожар в частном доме. В результате происшествия пострадала женщина 1939 года рождения.
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