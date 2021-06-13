В Набережных Челнах на пожаре в жилом доме спасли восемь человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах при пожаре в квартире пятиэтажки спасли восемь человек, в том числе троих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня днем. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара 15 кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прибывшие на место происшествия пожарные при помощи маски спасаемого с верхних этажей спасли 8 человек, из них троих детей. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ночью в Казани произошел пожар в частном доме. В результате происшествия пострадала женщина 1939 года рождения.

