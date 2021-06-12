Ночью в Казани произошел пожар в частном доме

Фото: Максим Платонов

Ночью в Казани загорелся частный дом. Информация о происшествии поступила в 2.19. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился по адресу: улица 2-я Магаданская, дом 6. В 3.02 пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. Пострадала женщина 1939 года рождения. Ее госпитализировали в РКБ с ожогами лица.

фото: Максим Платонов

Недавно во время пожара в частном доме в селе Старый Утямыш Черемшанского района РТ погиб мужчина. Он скончался от отравления продуктами горения в машине скорой помощи.



Алексей Нечаев