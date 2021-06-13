Уткин о Черчесове: «Получает 2,5 млн евро в год и у него нет игровых идей»

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Блогер Василий Уткин раскритиковал работу Станислава Черчесова у руля сборной России, проигравшей Бельгии (0:3) на старте чемпионата Европы — 2020 по футболу.

«Тренер сборной России получает два с половиной миллиона евро в год. Это не считая еще премиальных доходов. Нет ничего удивительного в том, что у него нет игровых идей. А если есть одна-другая, то он в них верит совершенно безоговорочно. За это в нашей стране и платят такие бабки. Что нормально, пускай. Я не завидую», — сказал Уткин.

Станислав Черчесов. Фото: rfs.ru

При этом он отметил, что несмотря на итоговый счет бельгийская команда даже не старалась в игре против российских футболистов.

Напомним, сборная России стартовала на Евро-2020 с крупного поражения от Бельгии со счетом 0:3. Дублем в составе бельгийцев отметился Ромелу Лукаку, еще один гол забил Тома Менье.

После игры капитан сборной России Артем Дзюба подверг критике игру защитников российской команды.

Рулевой россиян Станислав Черчесов входит в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров на чемпионате Европы — 2020.