Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче Евро-2020

Сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3) в матче первого тура группы В на чемпионате Европы-2020 по футболу.

Бельгийцы сделали основной задел в счете уже в первом тайме, дважды поразив ворота россиян. Вначале голом отметился Лукаку, а в середине тайма отличился Менье. После перерыва игра выровнялась, но в самом конце встречи Лукаку оформил дубль.

После первого тура сборная России занимает последнее место в группе В. В активе Бельгии и Финляндии по три очка, россияне и датчане пока остаются без набранных баллов, но при этом у команды Черчесова хуже разница мячей.

В следующем туре российская сборная сыграет против Финляндии 16 июня в 16:00 по мск.

Напомним, в другом матче группы В датчане уступили финнам.