Черчесов вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров сборных на Евро-2020 по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров команд-участников предстоящего чемпионата Европы — 2020.

Российский специалист зарабатывает 2,5 млн евро в год. Это пятый показатель среди зарплат всех тренеров сборных, стартующих на Евро-2020.

Самым высокооплачиваемым тренером станет Йоахим Лев, зарабатывающий в команде Германии 4,75 млн евро. Второй — Дидье Дешам из Франции (4,39).

Тройку замыкают Франк де Бур, который в сборной Нидерландов зарабатывает (по неофициальным данным) 3 млн евро, а также Гарет Саутгейт из Англии (3 млн евро).

Отметим, что тренеры остальных сборных группы В, где выступит Россия, получают за свою работу у руля национальной команды значительно меньше. Так, тренер бельгийцев Роберто Мартинес зарабатывает 1,2 млн евро, Каспер Юлманд из Дании — 0,27 млн евро, а рулевой финской сборной Маркку Канерва — 0,19 млн евро.

Ранее сборная России по футболу обыграла в контрольной встрече команду Болгарии.