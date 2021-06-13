Капитан сборной России Дзюба раскритиковал игру команды в защите
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба высказался о причинах поражения от Бельгии (0:3) в первом матче чемпионата Европы-2020. По его словам, российская команда плохо сыграла при обороне своих ворот.
«Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок», — сказал Дзюба.
Отметим, что форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку отметился в этой игре дублем и был признан лучшим игроком матча. Сама встреча завершилась крупным поражением россиян со счетом 0:3.
Подробнее о матче между сборными России и Бельгии читайте в материале «Реального времени».СпортФутбол
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