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Капитан сборной России Дзюба раскритиковал игру команды в защите

08:59, 13.06.2021
Капитан сборной России Дзюба раскритиковал игру команды в защите
Фото: vk.com/euro2020

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба высказался о причинах поражения от Бельгии (0:3) в первом матче чемпионата Европы-2020. По его словам, российская команда плохо сыграла при обороне своих ворот.

«Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок», — сказал Дзюба.

Ромелу Лукаку. Фото: vk.com/euro2020

Отметим, что форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку отметился в этой игре дублем и был признан лучшим игроком матча. Сама встреча завершилась крупным поражением россиян со счетом 0:3.

Подробнее о матче между сборными России и Бельгии читайте в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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