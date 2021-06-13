В Нижнекамске прошел Сабантуй — его посетил Фарид Мухаметшин

В Нижнекамске прошел Сабантуй. Его посетил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Нижнекамцев не испугал дождь во время праздника. Больше 50 национальностей участвовали в мероприятии.

фото: e-nkama.ru

Мухаметшин отметил, что раньше на Сабантуе пели на татарском и русском языках, а сейчас можно услышать песни большого количества народов. Это подтверждает тот факт, что «мы живем в одной дружной семье», сказал председатель парламента.

Также прошли соревнования по борьбе на поясах — в них принимала участие девушка.

На Сабантуе в Бугульме одна из лошадей разнесла повозку и сбежала от наездника. Видео произошедшего опубликовали в соцсетях.

Алексей Нечаев