На саммите G7 Байден нарушил королевский протокол

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите «Большой семерки» (G7), по правилам которого последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи, сообщает Daily Mail.

Байден вместе со своей женой прибыли через пять минут после того, как туда приехала королева Елизавета II вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.

Королева не показала своего недовольства из-за опоздания и общалась с гостями.

Ранее в СМИ сообщалось, что крупнейшее агентство недвижимости The Crown Estate может быть связано с королевой Великобритании Елизаветой II.



Алексей Нечаев