СМИ: богатство Елизаветы II может быть связано с агентством недвижимости

Крупнейшее агентство недвижимости The Crown Estate может быть связано с королевой Великобритании Елизаветой II, предположили эксперты. Издание Deutsche Welle сообщает, что не удалось установить имя владельца компании.

Отмечается, что сумма активов The Crown Estate достигает $17,8 млрд — это более 1,2 трлн рублей.

«Crown Estate принадлежит правящему монарху на время его правления в силу восшествия на престол», — написано на сайте компании. Подчеркивается, что это не частная собственность королевы — она не владеет этим бизнесом. Ради обеспечения «прочного и всеобщего процветания нации» прибыль The Crown Estate ежегодно передается в пользу британского правительства. 25% прибыли передается королеве и королевской семье как часть суверенного гранта. По мнению издания, это подтверждает прямую связь состояния Елизаветы II с The Crown Estate.

Компания владеет недвижимостью по всей Великобритании. У них есть замки, дворцы, торговые центры, леса и другое.

Весной школьница из Нижнекамска Эмира Мубаракова получила письмо от королевы Великобритании Елизаветы II.



Алексей Нечаев