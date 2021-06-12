В казанском ТЦ «Кольцо» очевидцы бросились на помощь к ребенку, у которого затянуло ногу в эскалатор

В казанском ТЦ «Кольцо» люди пришли на помощь к ребенку, у которого затянуло обувь в эскалатор. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как люди разрезают при помощи ножниц ботинок и вытаскивают оттуда ногу ребенка. Некоторые очевидцы звонят в скорую. Серьезных повреждений на ноге не видно.

В конце мая в ТЦ «Осиново» сотрудник ЧОП спас ребенка на эскалаторе. Посетитель магазина встал на эскалатор с маленьким ребенком на руках. Увидев, что старшая дочь осталась на верхнем этаже, мужчина попытался идти против движения эскалатора, но начал падать. Подоспевший вовремя охранник успел взять ребенка на руки и таким образом спас девочку.