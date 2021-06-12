В Казани спасли мужчину, который перевернулся на лодке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани спасли мужчину, который перевернулся на лодке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня утром на Волге в СНТ «Дубки». О том, что на воде перевернулась лодка, сообщили очевидцы. На место происшествия выехали инспекторы ГИМС и спасатели ЗПСО 2.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Мужчину спасли очевидцы до приезда экстренных служб. Медицинская помощь ему не понадобилась. Обстоятельства происшествия выясняются.

Вчера вечером в Казани, возле «Чаши», спасатели вытащили из воды тело мужчины.

