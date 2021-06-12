Сборная России сыграет против Бельгии в матче группы В на Евро-2020

Сегодня, 12 июня, сборная России сыграет свой стартовый матч на чемпионате Европы — 2020 по футболу.

Соперником россиян станет национальная команда Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

В составе сборной Бельгии точно не сыграют полузащитник Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель. Футболисты продолжают восстанавливаться от травмы и даже не прилетели в Санкт-Петербург. Кроме этого, остается под вопросом участие в матче Эдена Азара.

За день до старта на Евро-2020 проблемы с составом возникли и у российской команды. Из-за двух положительных тестов на коронавирус из заявки сборной был отчислен Андрей Мостовой. Его заменил защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев. Также не сможет сыграть Федор Кудряшов, получивший травму. Но он, в отличие от Мостового, остался в заявке сборной на турнир.

В 2019 году команды дважды встречались в рамках отборочного этапа ЧЕ-2020. В обоих матчах уверенную победу одержали бельгийцы. Вначале россияне проиграли Бельгии в гостях со счетом 1:3, а спустя полгода были разгромлены дома — 1:4.

Напомним, Евро-2020 стартовал накануне матчем между Италией и Турцией. Победу в стартовой игре турнира одержали итальянцы — 3:0.