Кудряшов высказался о травме: «Сделаю все, чтобы сыграть на Евро»

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов высказался о ходе восстановления после полученной травмы. Футболист повредил икроножную мышцу на тренировке перед контрольным матчем с Болгарией, но все равно попал в итоговую заявку на Евро-2020.

«Откуда кто знает, сколько разрыв? Поправлюсь ли ко второму-третьему матчу? Посмотрим. Не будем загадывать. Сделаю все, чтобы сыграть», — сказал Кудряшов.

Фото: rfs.ru

Напомним, ранее из сборной были отчислены вратарь Андрей Лунев, защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев — они не прошли в итоговую заявку национальной команды на Евро-2020.