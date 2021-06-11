Де Брёйне и Витсель пропустят игру Бельгии против России на Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу в матче с Россией на чемпионате Европы — 2020 не сможет рассчитывать на полузащитников Акселя Витселя и Кевина Де Брёйне. Об этом сообщает пресс-служба бельгийцев.

Оба футболиста продолжают восстанавливаться после травмы и не полетели с командой на игру в Санкт-Петербург.

Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2021

Встреча между Россией и Бельгией состоится 12 июня в рамках первого тура Евро-2020. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1» в 22.00 по мск.

Напомним, в составе сборной России из-за положительного результата теста на коронавирус у Андрея Мостового произошла замена в заявке на турнир. На Евро-2020 вместо хавбека «Зенита» заявлен защитник «Динамо» Роман Евгеньев.