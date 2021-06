Де Брёйне и Витсель пропустят игру Бельгии против России на Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу в матче с Россией на чемпионате Европы — 2020 не сможет рассчитывать на полузащитников Акселя Витселя и Кевина Де Брёйне. Об этом сообщает пресс-служба бельгийцев.

Оба футболиста продолжают восстанавливаться после травмы и не полетели с командой на игру в Санкт-Петербург.

Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery.