Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче Евро-2020

Сборная Италии крупно обыграла команду Турции (3:0) в стартовом матче чемпионата Европы-2020 по футболу.

Счет был открыт на 53-й минуте встречи. Автором первого гола на Евро-2020 стал защитник Турции Демирал, отправивший мяч в собственные ворота.

Спустя 13 минут итальянцы удвоили преимущество — Иммобиле добил мяч в сетку после отскока от вратаря. Еще через 13 минут третий гол в матче забил Инсинье, обводящим ударом распечатавшим ворота турков.

В группе А вместе с Италией и Турцией также выступят команды Уэльса и Швейцарии, которые завтра сыграют между собой в рамках первого тура Евро-2020.

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