В Татарстане в 17 раз вырос спрос на пляжные полотенца и в 14 раз на надувные нарукавники

В Татарстане в 17 раз вырос спрос на пляжные полотенца, в 14 раз — на надувные нарукавники и в 11 раз — на зонты от солнца. Об этом говорится в исследовании Ozon (есть в распоряжении «Реального времени»).

Близость летних отпусков подстегнула интерес россиян к пляжным товарам. Абсолютный лидер продаж в этот период — зонты от солнца. Спрос на них вырос в 6,5 раз год к году. Надувные круги стали покупать чаще почти в 6 раз, пляжные сумки — более чем в пять раз чаще.

Фото: realnoevremya.ru (на фото — озеро Изумрудное)

При этом средние чеки на пляжные товары в целом по стране снизились по сравнению с маем-июнем прошлого года. Сейчас надувные круги покупают в среднем за 700 рублей, что почти на треть меньше, чем в мае-июне 2020 года. Средние чеки на купальники и плавки также снизились на 7 и 10% соответственно, до 1400 рублей и 800 рублей. Единственный товар, чек на который вырос более чем на треть, — надувной матрас. Его средняя стоимость на маркетплейсе — 1400 рублей.

На прошлой неделе главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов сообщил, что в Татарстане 26 из 40 пляжей готовы к новому сезону.