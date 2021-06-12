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ВЦИОМ: Казань вошла в список городов, которые россияне советуют посетить иностранцам

03:32, 12.06.2021
ВЦИОМ: Казань вошла в список городов, которые россияне советуют посетить иностранцам
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Посетить Казань иностранцам, которые никогда не были в России, советуют 7% опрошенных россиян. Столица Татарстана замкнула список городов, в которые предлагают отправиться туристам из других стран, говорится в исследовании ВЦИОМ.

Лидер рейтинга — Санкт-Петербург. Побывать в этом городе советуют иностранцам 40% респондентов. На втором месте — Москва (29%). Рейтинг завершил Байкал.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также россияне советуют иностранцам посетить Алтай (16%) и Крым (14%), Сочи и Краснодарский край (12%), Камчатку (10%), города Золотого Кольца (9%), Карелию (8%).

В начале мая Казань вошла в топ-10 городов, куда в мае чаще всего отправляются путешественники-одиночки.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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