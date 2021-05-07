Казань вошла в топ-10 городов для путешественников-одиночек

Казань вошла в топ-10 городов, куда в мае чаще всего отправляются путешественники-одиночки. Об этом говорится в исследовании Tvil.ru.

Также в список городов, куда можно поехать одному в мае, вошли: Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург и Ярославль в России, а также Гагра в Абхазии.

Чаще всего одиночки бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. В Казани одному туристу за две ночи в городе придется отдать в среднем 1 725 рублей.

Ранее Казань оказалась в рейтинге городов, которые популярны у путешественников с детьми.

Татьяна Леухина