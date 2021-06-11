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В Татарстане назначили новых судей

21:20, 11.06.2021 1
В Татарстане назначили новых судей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин назначил в Татарстане новых судей. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Председателем Буинского городского суда стал Рафаэль Шамионов, заместителем председателя Вахитовского суда Казани — Ильдар Булатов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Судьями Верховного суда РТ назначены Аида Давлетшина, Ильнар Нуриахметов, Фуат Шафигуллин. Судьей Набережночелнинского городского суда стала Миляуша Гайсина.

В начале мая в новом здании Советского райсуда Казани состоялось представление нового председателя. По Указу президента РФ на этот пост 1 мая назначена Лилия Гиниятуллина.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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  • Анонимно 11 июн
    Ни у кого слов нет, одни чувства
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