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В Татарстане назначили сразу несколько новых судей и председателей судов

20:56, 01.05.2021
В Татарстане назначили сразу несколько новых судей и председателей судов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин назначил в Татарстане сразу несколько новых судей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства произвел следующие назначения:

  • председателем Набережночелнинского городского суда стал Марс Самитов;
  • председателем Советского районного суда Казани — Лилия Гиниятуллина;
  • судьей Верховного суда РТ — Залия Бикмухаметова;
  • судьей Балтасинского районного суда — Эльвира Хазиева;
  • судьями Набережночелнинского городского суда стали Анжела Ахунова, Елена Вахитова, Константин Никулин.
  • судьей Ново-Савиновского районного суда Казани — Олег Семенов.

Путин также назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана. Им стал Эдуард Каминский. Новый зампред Верховного суда РТ назначен на 6 лет.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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