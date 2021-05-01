В Татарстане назначили сразу несколько новых судей и председателей судов
Президент России Владимир Путин назначил в Татарстане сразу несколько новых судей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства произвел следующие назначения:
- председателем Набережночелнинского городского суда стал Марс Самитов;
- председателем Советского районного суда Казани — Лилия Гиниятуллина;
- судьей Верховного суда РТ — Залия Бикмухаметова;
- судьей Балтасинского районного суда — Эльвира Хазиева;
- судьями Набережночелнинского городского суда стали Анжела Ахунова, Елена Вахитова, Константин Никулин.
- судьей Ново-Савиновского районного суда Казани — Олег Семенов.
Путин также назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана. Им стал Эдуард Каминский. Новый зампред Верховного суда РТ назначен на 6 лет.
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