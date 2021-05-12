В Казани представили нового председателя Советского суда
Накануне в новом здании Советского райсуда Казани состоялось представление нового председателя. По Указу президента РФ на этот пост 1 мая назначена Лилия Гиниятуллина.
Торжественная часть прошла в зале-трансформере суперсовременного суда. На встрече глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов напомнил судьям об истории и традициях Советского районного суда, назвал поименно всех его председателей и оценил их вклад в развитие системы правосудия.
В свою очередь начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов назвал нагрузку на судей этого суда самой высокой по количеству рассматриваемых дел — в среднем 399 в месяц по результатам 2020 года. А еще подчеркнул высокий уровень утверждаемости решений по всем категориям рассматриваемых дел.
В заседании участвовал не только коллектив райсуда, но и мировые судьи района, а также руководители правоохранительных органов и всех райсудов Казани.
Напомним, вакансия на руководящий пост в Советском райсуде Казани открылась еще в октябре 2019-го, когда Владимир Путин отправил председателя Радика Габдуллина на повышение в Самару — зампредом Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Сразу после этого Лилия Гиниятуллина была назначена исполняющим обязанности председателя в районном суде.
Вчера же в Верховном суде Татарстана официально приступил к работе новый зампред и руководитель административной коллегии Эдуард Каминский.
Справка
Гиниятуллина Лилия Накиповна
- Родилась в 1964 году в Нижнем Тагиле.
- В 1987 году окончила юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «правоведение».
- Трудовую деятельность начала в качестве адвоката в 1988 году.
- С апреля 2007 года — мировой судья судебного участка № 7 Нижнекамского района и города Нижнекамск Республики Татарстан.
- С апреля 2009 года — судья Нижнекамского городского суда Республики Татарстан.
- С января 2012 года — заместитель председателя Нижнекамского городского суда Республики Татарстан.
- С 2015 года — заместитель председателя Советского районного суда города Казани.
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