В Казани представили нового председателя Советского суда

Накануне в новом здании Советского райсуда Казани состоялось представление нового председателя. По Указу президента РФ на этот пост 1 мая назначена Лилия Гиниятуллина.



Торжественная часть прошла в зале-трансформере суперсовременного суда. На встрече глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов напомнил судьям об истории и традициях Советского районного суда, назвал поименно всех его председателей и оценил их вклад в развитие системы правосудия.

В свою очередь начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов назвал нагрузку на судей этого суда самой высокой по количеству рассматриваемых дел — в среднем 399 в месяц по результатам 2020 года. А еще подчеркнул высокий уровень утверждаемости решений по всем категориям рассматриваемых дел.

В заседании участвовал не только коллектив райсуда, но и мировые судьи района, а также руководители правоохранительных органов и всех райсудов Казани.

Напомним, вакансия на руководящий пост в Советском райсуде Казани открылась еще в октябре 2019-го, когда Владимир Путин отправил председателя Радика Габдуллина на повышение в Самару — зампредом Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Сразу после этого Лилия Гиниятуллина была назначена исполняющим обязанности председателя в районном суде.

Вчера же в Верховном суде Татарстана официально приступил к работе новый зампред и руководитель административной коллегии Эдуард Каминский.