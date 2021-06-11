В Москве возбудили уголовное дело в отношении акциониста — он устроил стрельбу на Красной площади

Фото: Максим Платонов

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело (ст. 213 УК РФ «Хулиганство») в отношении акциониста. Он произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Это произошло на Красной площади в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины. Он был доставлен в отдел полиции по району Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России в Москве.

Сразу несколько законопроектов об ужесточении оборота оружия рассмотрел и принял сегодня Госсовет Татарстана. Один из главных — повышение возраста для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Ценз будет устанавливаться для приобретения гладкоствольного длинноствольного, газового, спортивного, охотничьего и ряда других видов оружия.



Алексей Нечаев