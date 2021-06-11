Экс-глава Марий Эл Маркелов пишет в СИЗО поэму и перечитывает Шекспира

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, которого осудили на 13 лет колонии за коррупцию, рассказал, что в СИЗО пишет поэму. Об этом он рассказал в зале Нижегородского областного суда, где рассматривается апелляция на приговор.

На вопросы журналистов он ответил, что пишет поэму «о том, что видит», читает Библию, Шекспира, Сенкевича и Фейхтвангера. Он отметил, что в СИЗО неплохая библиотека.

Также он сообщил, что в СИЗО ему сделали прививку от коронавируса.

«Первую прививку мне сделали давно, а вторую должны были делать 7 июня, но меня увезли сюда, в суд, и не сделали», — сказал он «РИА Новости».

Маркелова задержали по подозрению во взяточничестве в апреле 2017 года. Позже оформились обвинения по трем уголовным делам в отношении бывшего губернатора. Ему отдельно вменялось получение взятки, отдельно — превышение полномочий, а также — хранение боеприпасов. Суд признал его виновным во взяточничестве и злоупотреблениях и назначил экс-чиновнику наказание в виде 13 лет колонии.



Ольга Плешкова