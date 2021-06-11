Тарасевич и Довгалюк отобрались в сборную России по плаванию на Олимпиаду-2020
Пловцы Григорий Тарасевич и Михаил Довгалюк вошли в состав сборной России по плаванию для участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
Татарстанский спортсмен Тарасевич выполнил временный норматив для участия на Олимпиаде в плавании на 200 метров спиной и займет вакантное место в сборной на этой дистанции.
Довгалюк вместе с Анастасией Гуженковой будет заявлен на эстафету.
Напомним, ранее Тарасевич стал вторым в чемпионате России на дистанции 200 метров спиной.СпортВодные виды спорта
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым