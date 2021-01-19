В Госдуму внесут законопроект о запрете в России услуг суррогатного материнства для иностранцев

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, который запрещает иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Суррогатным матерям можно будет вынашивать детей только для граждан РФ либо лиц с видом на жительство в России.

По данным ТАСС, депутаты намерены внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» пунктом, по которому право на применение технологий суррогатного материнства имеют только граждане России или имеющие вид на жительство в РФ и состоящие в официальном браке мужчина и женщина. При этом обратиться к услугам суррогатной матери они смогут не ранее чем через год после заключения брака.

Также уточняется, что пара должна быть не старше 55 лет и не младше 25-ти. Супруги могут обратиться к суррогатной матери только при условии, что женщина не может родить ребенка по медицинским показаниям, и это установил консилиум врачей.



Ранее в 2017 году в Госдуму внесли законопроект о запрете в России суррогатного материнства.



Ольга Плешкова