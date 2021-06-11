В Нижнекамске выявили превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе
В Нижнекамске выявили превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ. Повышенный уровень фенола зарегистрировала станция наблюдений в мкр. 36Б.
ПНЗ №3 на проспекте Химиков зарегистрировал концентрацию вредного вещества на уровне 0,013 мг/куб. метр при норме 0,01 мг/куб. метр.
Вчера в Набережных Челнах выявили превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ. Повышенный уровень фенола зарегистрировали две из пяти городских станций.
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