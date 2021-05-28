В Набережных Челнах две станции зафиксировали превышение ПДК фенола в воздухе

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В Набережных Челнах выявили превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ. Повышенный уровень фенола зарегистрировали две из пяти городских станций.

Так, ПНЗ №1 (стадион «Строитель»), зарегистрировал концентрацию вредного вещества на уровне 0,014 мг/куб. метр при норме 0,01 мг/куб. метр.

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Повышенный уровень содержания фенола в воздухе зафиксировала и станция №3, расположенная на улице Хади Такташа в районе здания №14Б: 0,012 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдений с 13.00 27 мая по 07.00 28 мая.

В первой половине мая в автограде ПНЗ №1 зафиксировал формальдегид в воздухе на уровне 0,125 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр, а пункт №2 «КДК КАМАЗа» — 0,076 мг/куб. метр.

Также в мае в Челнах станция наблюдения №4, расположенная на улице 40 лет Победы, зарегистрировала повышенную концентрацию диоксида азота: 0,462 мг/куб. метр при норме 0,2 мг/куб. метр.



Татьяна Демина