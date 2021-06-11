В Госсовете Татарстана назвали детсад с самыми плохими условиями

Фото: Олег Тихонов (архив)

Организации в сфере образования и здравоохранения с самыми лучшими в Татарстане условиями по оказанию услуг сегодня озвучили на XXII заседании Государственного Совета РТ. Обязательный публичный отчет президента республики о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания в 2020 году озвучила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.



Среди учреждений образования наивысшую оценку — 100 баллов — получили Старо-Еналинская начальная школа-детский сад Апастовского района, детский сад «Ромашка» в селе Каенлы Нижнекамского района, СОШ №42 в Набережных Челнах.

Самый низкий балл оказался у буинской Детской школы искусств — всего 36,22, из общеобразовательных учреждений — у Новочершилинской начальной школы-детсада (Лениногорский район) — 55,6 балла.

Среди учреждений соцобслуживания 100 баллов набрали Верхнеуслонский дом-интернат для nрестарелых и инвалидов, Джалильский дом-интернат для nрестарелых и инвалидов, Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Наихудшими условиями «отличился» благотворительный фонд для помощи престарелым, тяжелобольным и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Теплые руки» в Нижнекамском районе — он набрал 76,8 балла.

