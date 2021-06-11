Предприятие в Татарстане прекратило сброс загрязненных стоков на почву после вмешательства прокуратуры

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура проверила исполнение природоохранного законодательства в селе Тюлячи при использовании очистных сооружений.



Было установлено, что предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды на рельеф местности. Так создавалась угроза экологической безопасности, в том числе загрязнения памятника природы — реки Меша. Очистные сооружения на предприятии были построены еще в 2014-м за счет бюджетных средств, но так и не были использованы.

В адрес застройщика ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Сброс загрязненных стоков прекращен. Очистные сооружения передали на баланс органов местного самоуправления.

В апреле Росприроднадзор наказал АО «Чистополь-Водоканал» за причинение вреда реке Килевке. АО «Чистополь-Водоканал» по требованию надзорного ведомства должно выплатить компенсационное возмещение в 48,7 млн рублей.

Маргарита Головатенко