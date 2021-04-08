Чистопольские стоки оценили в 50 миллионов

Росприроднадзор наказал АО «Чистополь— Водоканал» за причинение вреда реке Килевка

Волжско-Камское управление Росприроднадзора одержало первую заметную победу в борьбе с водоканалом Чистополя, который до этого неоднократно привлекало к административной ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды. АО «Чистополь-Водоканал» по требованию надзорного ведомства должно выплатить компенсационное возмещение в 48,7 млн рублей за сброс стоков в малую реку Килевка с превышением нормативов. Это большая сумма в судебной экологической практике Поволжья, отмечают казанские экологи. В руководстве предприятия намерены оспарить решение татарстанского арбитража, не согласившись с размером ущерба.

Малая речушка Килевка приняла на себя 6 сильнодействующих доз

Волжско-Камское управление Росприроднадзора добилось применения чувствительных материальных санкций к АО «Чистополь-Водоканал», выступающему гарантирующим поставщиком в области холодного водоснабжения и водоотведения города. Как стало известно «Реальному времени», арбитражный суд Татарстана принял решение взыскать с него ущерб в 48,7 млн рублей, причиненный реке Килевка в результате сброса стоков с вредными веществами. Как следует из картотеки арбитража, судебное решение в первой инстанции было вынесено по иску надзорного ведомства в конце марта этого года. Правда, решение не вступило в законную силу — оно может быть обжаловано до 31 апреля.

Как видно из решения суда, поводом для разбирательства стали результаты внеплановой выездной проверки управления Росприроднадзора, проведенной 2 июня 2020 года. Она была инициирована для проверки предписания №266, которое было выдано 11 ноября 2019 года. На месте инспекторы установили его неисполнение, а именно: не обеспечено соблюдение норматива допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых АО «Чистополь-Водоканал» после очистных сооружений в р. Кивилевка, отмечается в решении суда.

В составе сбрасываемых стоков выявлено многократное превышение по 6-ти видам вредных веществ. Так, по БПК 5 ( используется для количественной характеристики присутствующих в воде биохимически разрушающихся загрязнений, разложение которых сопровождается изменением кислородного баланса водоемов) при нормативе 2, 1 мг/дм3 превышен вдвое — до 4, 4 мг/куб. дм, по фосфат-иону при нормативе 0,05 мг/дм3 превышен в 4 раза — до 2,2 мг/куб. дм, по нитрит-иону при нормативе 0,08 мг/куб. дм превышен до 0,45 мг/куб. дм, по сульфат-иону при нормативе 100 мг/куб. дм — факт 130 мг/куб. дм, по общему железу при нормативе 0,1мг/куб. дм — факт 0,27 мг/куб. дм, по меди норматив 0,001 мг/куб. дм превышен в 4 раза до 0,0039 мг/куб. дм. Образно говоря, малая речушка Килевка приняла на себя 6 сильнодействующих доз.

Малая речушка Килевка приняла на себя 6 сильнодействующих доз. Фото: shafrancat.blogspot.com

Кто брал пробы воды

Эти результаты отражены в протоколах отбора проб воды, проведенного филиалом «ЦЛАТИ по Чувашской Республике» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО». Так как лаборатория отбирала пробы по заявке ведомства, то она была привлечена в качестве третьего лица, а его представитель давал пояснения в суде.

Отметим, что лаборатория ЦЛАТИ формально не подчиняется Волжско-Камскому управлению Росприроднадзора. Согласно положению, она является обособленным структурным подразделением ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу». Но по факту она часто привлекается при проведении контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзора, Министерства экологии, органов прокуратуры и других природоохранных ведомств. Как следует из материалов дела, результаты отбора проб на «Чистополь-Водоканал» признаны соответствующими закону и не вызвали у суда сомнений в достоверности.

5065 часов сливов в Килевку

Правда, в основу расчета ущерба был положен более длительный период — с 30 октября 2019 года по 19 мая 2020 года, т.е. всего 5065 часов, следует из решения суда. Изначально отправной точкой был взят июль 2019 года, когда впервые надзорное ведомство обнаружило факт сброса загрязняющих веществ. Но ответчик возразил, указав, что за сбросы с июля по октябрь начисленный ущерб в 710,4 тысяч рублей был добровольно возмещен водоканалом. «Соответственно, неправомерно использование данных результатов анализа от 21.10.2019 г. и приводит к повторному возмещению уже оплаченного ущерба», с чем согласился суд.

Установив «период загрязнения Килевки», Волжско-Камское управление Росприроднадзора произвело следующий расчет ущерба. Прежде всего, подсчитали массу сброшенных загрязняющих веществ. Ввиду отсутствия фоновой концентрации расчет производился по значениям ПДК вредного вещества в зависимости от установленного целевого использования объекта. Суду были предоставлены следующие расчеты: 8,9 т вредного вещества по АПАВ, 7,4 т по БПК-5, 62 кг (или 0,62832т) по общему железу, 7,8 кг по нитрит-иону, 2,9 т по фосфат иону. По оценкам ведомства, такую смертельную массу приняла на себя маленькая городская речка Килевка. В результате сумма ущерба была подсчитана в 56,1 млн рублей.

Результаты отбора проб признаны соответствующими закону и не вызвали у суда сомнений в достоверности. Фото: rospotrebnadzor.ru

Альтернативный расчет

АО «Чистополь-Водоканал» не оспаривал наличие загрязняющих веществ в пробах, но привел контррасчет. При этом предприятие опиралось на данные собственной лаборатории, но суд их отклонил. «Основания для признания его [контррасчета] достоверным отсутствуют», говорится в материалах суда. В итоге суд установил, что сумма ущерба, подлежащего взысканию составляет 48,7 млн рублей.

Руководство территориального управления Росприроднадзора впервые подняло проблему загрязненных стоков Чистополя на годовой коллегии в феврале этого года. Тогда и.о. управления Лилия Гайнутдинова заявила, что многочисленные жалобы на работу очистных сооружений АО «Чистополь-Водоконал» были связаны с деятельностью Чистопольского пивного завода, который не успел достроить очистные сооружения и сбрасывает неочищенные промышленные сточные воды в сети «Водоканала». Но это не освобождает предприятие от ответственности за качество сбросов в водный объект, — отметила она. Всего за 2020 год Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выписало природопользователям штрафы на 142 млн рублей за незаконное пользование водными ресурсами.

«Белый кремль» построил свои очистные

В «Татспиртпроме» вчера сообщили, что ввод биологических очистных сооружений запланирован на июнь.



«У нас есть договор о подключение к сетям водоканала. Все его требования мы выполнили. Мы вносим абонентскую плату и плату (за негативное воздействие на окружающую среду — прим. ред.). Дальше он сам должен проводить мероприятия, чтобы их стоки соответствовали нормативам. Наши очистные сооружения построены и находится в режиме пуско-наладочных работ. Ориентировочный пуск — июнь», — рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора по техническим вопросам Фарид Шагиахметов.

В «Татспиртпроме» сообщили, что ввод биологических очистных сооружений запланирован на июнь. Фото: Максим Платонов

«Чистополь-Водоканал»: не все абоненты соблюдают нормативы

Руководство АО «Чистополь-Водоканал» не согласно с решением суда. Приводим его позицию без изменений.



«Мы намерены обжаловать решение АС РТ, в связи с чем считаем преждевременным комментировать содержание судебного решения и ход судебного процесса.



Необходимо отметить, что в г. Чистополь осуществляют деятельность предприятия различных сфер промышленности. Не все абоненты АО «Чистополь-Водоканал» соблюдают нормативы и предельно допустимые концентрации состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения. Согласно букве закона такими абонентами должны быть разработаны планы снижения сбросов, которые включают в себя мероприятия по очистке сточных вод на локальных очистных сооружениях и внедрению технологий, обеспечивающих снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.



Несмотря на это уже достаточно продолжительный период времени лаборатория

АО «Чистополь-Водоканал» совместно с экологической службой и надзорными органами выявляют несоблюдение указанных норм.



Как гарантирующий поставщик мы не вправе отключить от водоснабжения (т.е. прекратить подачу воды), но могли бы отключить от системы водоотведения. Мы могли бы пойти на принцип и перекрыть доступ в общую канализационную сеть. Но тогда бы отходы стали сбрасывать в реки федерального значения — Волгу и Каму.



Но мы не хотим идти на конфликт с предприятиями, так как они являются налогоплательщиками, обеспечивают часть населения рабочими местами.



Недавно вступили новые федеральные правила, согласно которым плата за негативное воздействие на окружающую среду может быть направлена на выполнение инвестиционных программ. Кроме того, открывается возможность регрессом выставить штрафные санкции промышленным потребителям, которые сбрасывают в нашу сеть неочищенные стоки.



Мы предлагаем, чтобы предприятия не уклонялись от платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и окружающую среду, а мы в свою очередь направим средства на модернизацию очистных сооружений, канализационных насосных станций и централизованных сетей водоотведения г. Чистополь.



Поясним, что с этого года плата за нарушение состава стоков может идти как на модернизацию систем водоканала, так и в федеральный бюджет на другие экологические мероприятия. Все равно это будет истолковано как компенсация вреда. Как пояснял юрист Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев в интервью Ъ, в декабре 2020 года Верховный суд РФ подтвердил законность поправок к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения и указал, что нет нормативного акта большей юридической силы, определяющего иные условия при расчете платы за негативное воздействие на центральную систему водоотведения. «Вместе с тем Верховный суд отметил, что приведенный в пункте 123(4) Правил расчет платы производится в исключительных случаях. Антимонопольная служба ранее высказывала позицию о том, что новая редакция Правил обязывает организацию водопроводно-канализационного хозяйства выяснять, содержат ли стоки абонента загрязняющие вещества, превышающие допустимые значения. При этом также отмечается право абонента самому представить результаты лабораторных анализов: в этом случае коммунальное предприятие должно будет прекратить предъявление такой платы».

Руководство АО «Чистополь-Водоканал» не согласно с решением суда. Фото: yandex.ru

С больной головы на здоровую?

Практикующие юристы сомневаются в том, что можно регрессом раскидать штраф среди потребителей.



— Понятно, что сам чистопольский водоканал не стал источником загрязнений, но он должен карать тех, кто гадит и судится с ними. Для этого у них есть вся нормативная база, — считает руководитель компании «Татюринформ» Марат Камалов.

Федеральное законодательство четко регулирует деятельность водоканалов и их ответственность. Определены нормативы водоотведения по составу сточных вод, есть методика расчета компенсаций для системы централизованного водоснабжения.



— Если у Чистополя не налажен контроль — кто и что сбрасывает в общую сеть, то это его головная боль, — считает Камалов, — У водоснабжающей организации есть обязанность контролировать стоки. Водоканал должен определять, кто и что сбрасывает, а за превышение есть фантастические суммы. Не надо с больной головы перекладывать на здоровую. Есть центральная станция, где должны проходить очистку стоки перед выпуском. Чтобы распределить штрафные санкции между абонентами, нужно доказать, кто и сколько нечистот сбросил в сеть. Плох тот хозяин, кто не знает своего хозяйства. Чистопольский водоканал должен контролировать, что принимает от промышленных потребителей, иметь дорогие спектрокамеры. Это давно есть в Казани.