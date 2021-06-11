Стали известны все четыре участника полуфинала Кубка Стэнли по хоккею

В Северной Америке стали известны все участники полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Последним участником 1/2 финала стал «Вегас», обыгравший в шестом матче команду «Колорадо» (4:2 в серии). До этого в полуфинал пробились «Тампа-Бэй», «Монреаль» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Команда Михаила Сергачева и Андрея Василевского сыграет в полуфинале с «Айлендерс», в составе которого выступают два российских вратаря — Семен Варламов и Илья Сорокин. В прошлом сезоне команды уже встречались на этой стадии турнира. В тот раз сильнее оказались хоккеисты «Тампа-Бэй», ставшие позже чемпионами НХЛ.

В другой полуфинальной паре сыграют «Монреаль» и «Вегас».

Победителям серии будут вручены кубки за победу в конференциях. Финалисту от Востока в паре «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» вручат приз Принца Уэльского, а Западу достанется приз Кларенса Кэмпбелла.

Подробнее о выступлениях российских хоккеистов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли читайте в материале «Реального времени».

