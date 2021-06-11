Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 перед отпуском

Делать прививку от коронавируса лучше за несколько дней до отпуска, а не в день отъезда. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

— Даже первые аппликации, они у многих людей уже формируют иммунный ответ и уже снижают риски, — пояснил он в интервью телеканалу «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцинироваться перед поездкой необходимо, так как в этом случае отпуск пройдет в безопасной обстановке и не завершится болезнью.

При этом, даже сделав прививку, нужно взять с собой защитные маски, антисептики, а также необходимые при хронических заболеваниях лекарства.

Исследование ВЦИОМа показало, что большинство жителей России положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% заявили, что привились бы российской вакциной. Отрицательно относятся к прививке от COVID-19 22% опрошенных, 15% — безразлично. Еще 3% респондентов затруднились дать ответ.