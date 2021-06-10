В Чистополе пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры

В Чистополе пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину. Он получил отравление продуктами горения, его передали медикам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Часовой поступило в экстренные службы в 18.06. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в квартире на пятом этаже происходило горение на площади 15 кв. м. В 18.30 произошла ликвидация открытого горения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в селе Утыз Имян Черемшанского района РТ на пожаре в частном доме спасли троих детей.

