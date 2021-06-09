В Татарстане на пожаре в частном доме спасли троих детей

Фото: Максим Платонов (архив)

В селе Утыз Имян Черемшанского района РТ на пожаре в частном доме спасли троих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о том, что загорелись частный дом и баня, поступило в экстренные службы в 14.25. Общая площадь пожара составила 60 кв. метров. В доме жила семья из двоих взрослых и семи детей. По предварительным данным, жилище было оборудовано приборами автоматической противопожарной сигнализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На момент возгорания в доме было трое детей. Их спасли отец и сосед. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Открытое горение ликвидировали в 16.10.



В ночь на понедельник в селе Старый Каразерик в Ютазинском районе Татарстана произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли женщина 1947 года рождения, двое мужчин 1977 и 1975 годов рождения пострадали.

