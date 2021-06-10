В Хабаровском крае осужденных направят на строительство второй линии Байкало-Амурской магистрали
В Хабаровском крае осужденных привлекут к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Такое соглашение подписали региональное управление ФСИН и компания «УК «Бамстроймеханизация».
В строительной компании пояснили, что привлечение осужденных к работе связано с острым дефицитом рабочей силы из-за большого масштаба работ.
Стороны будут содействовать в создании участка, расположенного вне территории исправительной колонии, и в организации работы по трудоустройству, пишет «РИА Новости».
В мае во ФСИН предложили организовывать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. Большая часть россиян поддержала идею.
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