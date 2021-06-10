В Заинске ликвидировали притон, где 80-летнюю бабушку запирали на балконе

В Заинске полицейские ликвидировали наркопритон, который организовала девушка, живущая вместе с бабушкой. Наркоманы запирали 80-летнюю женщину на балконе или выгоняли на улицу.

Полицейские не раз предупреждали девушку о недопустимости организации наркопритона, привлекали ее к ответственности. В этот раз полицейские задержали молодых людей и изъяли предметы и вещества, с помощью которых изготавливались и потреблялись наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Организация либо содержание притонов». Девушка находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



В марте в Набережных Челнах мужчину посадили на 1 год 7 месяцев в колонию строгого режима за то, что он предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления запрещенных веществ.



Ольга Плешкова