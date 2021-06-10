Банк ЗЕНИТ назвал победителей проекта «Школьный UPGRADE»

Победителями образовательного проекта «Школьный UPGRADE» стали творческие работы по созданию комфортных и функциональных зон в библиотеках школ №7, 16 и 24 г. Альметьевска. Банк ЗЕНИТ поможет воплотить идеи подростков и профинансирует преобразование школьного пространства. Инициатива реализуется при поддержке ПАО «Татнефть» и администрации г. Альметьевска.

Для участия в конкурсе Банк ЗЕНИТ пригласил все образовательные учреждения города. На рассмотрение экспертного жюри было представлено 10 заявок. Творческие работы оценили директор Martela в России, учредитель проекта EdDesign Елена Аралова, управляющий партнер «Проектной группы 8» Дмитрий Смирнов, руководитель благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин и представитель Банка ЗЕНИТ.

На воркшопе 9 июня три команды победителей совместно с опытными архитекторами детально проработали свои предложения по преобразованию школьного пространства. Подростки создали дизайнерские решения для обновленных библиотек и обменялись идеями муралов для нанесения на фасады школ. Ученики отметили, что проект позволил им по-новому взглянуть на пространство школы: не только как место для учебы, но и для общения с друзьями, обмена идеями и творчества.

«Школьный UPGRADE» показал, что ученики хотят и с энтузиазмом готовы развивать образовательную среду. Креативность и новизна предложений участников конкурса превзошли наши ожидания. Проектной команде предстоит за два месяца воплотить в жизнь идеи школьников и создать красивые, удобные и функциональные пространства библиотек. Результаты этой работы мы увидим в начале учебного года. Уверены, что инициатива банка поможет вывести процесс обучения на новый уровень и будет способствовать самореализации и личностному росту детей», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

«Данная инициатива — это один из немногих работающих примеров соучаствующего проектирования в стране. Прекрасный проект, делегирующий возможность определять качество образовательной среды от взрослых к школьникам. Ребята сумели не просто организоваться, но и построить полноценную исследовательскую работу. Для них это блестящая возможность научиться вписывать свое вдохновение в реальный жизненный контекст», — подчеркнула директор Martela в России Елена Аралова.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»