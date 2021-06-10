В Казани у ДРКБ появится парковка площадью 5 тыс. кв. метров

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Министерству земельных и имущественных отношений РТ разрешили использовать земельный участок площадью 5 061 квадратный метр по улице Оренбургский Тракт возле ДРКБ. Там появится парковка для автомобилей в зоне многоэтажной жилой застройки. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Ранее этот участок использовался для ведения личного подсобного хозяйства. Его кадастровая стоимость составляет 2 654 595,72 рублей.

фото: Роман Хасаев (архив)

С 25 марта по 22 апреля на площадке dispute.kzn.ru проходили общественные слушания по поводу использования участка в 5 тыс. квадратных метров у Детской республиканской клинической больницы.

Алексей Нечаев