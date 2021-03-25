В Казани у ДРКБ появится парковка площадью 5 тысяч «квадратов»

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу использования участка в 5 тыс. квадратных метров у Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) под хранение автотранспорта. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Обсуждения пройдут с 25 марта по 22 апреля на площадке dispute.kzn.ru.



скриншот yandex.ru/maps

Заявление об использовании участка под парковку подало Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Отметим, что по документам он выделен под ведение учебного хозяйства.