В Казани у ДРКБ появится парковка площадью 5 тысяч «квадратов»
В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу использования участка в 5 тыс. квадратных метров у Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) под хранение автотранспорта. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
Обсуждения пройдут с 25 марта по 22 апреля на площадке dispute.kzn.ru.
Заявление об использовании участка под парковку подало Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Отметим, что по документам он выделен под ведение учебного хозяйства.Общество Татарстан
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