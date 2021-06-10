В Казани ограничат движение по улице Натана Рахлина

В Казани по улице Натана Рахлина временно ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Движение будет ограничено с 15 по 22 июня в районе дома, который расположен по адресу: улица Зеленая, 85. На участке дороги специалисты будут заниматься строительством кабельной канализации.

фото: kzn.ru

В Казани с 10 июня ограничат движение автомобилей по улице Бутлерова. Возле здания №4 по улице Бутлерова закроют участок дороги с 10 по 11 июня, а с 12 по 13 июня — возле здания №7, так как будет производиться реконструкция внутриквартальных тепловых сетей отопления.

Алексей Нечаев