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В Казани ограничат движение по улице Натана Рахлина

10:42, 10.06.2021
В Казани ограничат движение по улице Натана Рахлина
Фото: kzn.ru

В Казани по улице Натана Рахлина временно ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Движение будет ограничено с 15 по 22 июня в районе дома, который расположен по адресу: улица Зеленая, 85. На участке дороги специалисты будут заниматься строительством кабельной канализации.

фото: kzn.ru

В Казани с 10 июня ограничат движение автомобилей по улице Бутлерова. Возле здания №4 по улице Бутлерова закроют участок дороги с 10 по 11 июня, а с 12 по 13 июня — возле здания №7, так как будет производиться реконструкция внутриквартальных тепловых сетей отопления.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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